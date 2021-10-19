Устроившего стрельбу в школе Пермского края шестиклассника обследуют психиатры

Устроившего стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края шестиклассника отправили в специализированное медицинское учреждение на обследование, где ему оказывается психиатрическая помощь. Об этом во вторник, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В понедельник, 18 октября 12-летний школьник открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга» в школе поселка Сарс под Пермью. В результате инцидента пострадал один человек — ученик получил небольшие ссадины от осколка стекла, врачи оказали ему необходимую помощь и отправили домой.