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Устроившего стрельбу в школе Пермского края шестиклассника обследуют психиатры

Lenta.ru
1 час назад

Устроившего стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края шестиклассника отправили в специализированное медицинское учреждение на обследование, где ему оказывается психиатрическая помощь. Об этом во вторник, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Устроившего стрельбу в школе Пермского края шестиклассника обследуют психиатры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник, 18 октября 12-летний школьник открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга» в школе поселка Сарс под Пермью. В результате инцидента пострадал один человек — ученик получил небольшие ссадины от осколка стекла, врачи оказали ему необходимую помощь и отправили домой.

Происшествия,СКР,Lenta.ru,
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