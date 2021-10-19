Сочи атаковали смерчи

Водяные смерчи заметили в Черном море возле Сочи. Воздушные воронки в море были видны из разных районов города, а спасатели рекомендовали туристам и местным жителям временно отказаться от отдыха возле воды, сообщает KrasnodarMedia.

Как отметили жители города в социальных сетях, смерчи для Сочи — «уже обыденное явление» и скоро ситуация будет такой же, как и в США.

«Такие смерчи — не опасны. Даже если выходят на берег, то "шкодят" не сильно — так лежаки раскидают и все», – написал один из жителей Сочи.

Напомним, что о возникновении смерчей в море в Сочи 19 октября предупреждали в МЧС. При этом на самом Черноморском побережье они – довольно частое природное явление. Метеорологи объясняют их появление столкновением холодного воздуха с Кавказа и теплой поверхности воды. Всего с мая по октябрь в Сочи можно увидеть до 40 смерчей.