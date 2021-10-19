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Сочи атаковали смерчи

Елена Прошина
1 час назад

Водяные смерчи заметили в Черном море возле Сочи. Воздушные воронки в море были видны из разных районов города, а спасатели рекомендовали туристам и местным жителям временно отказаться от отдыха возле воды, сообщает KrasnodarMedia.

Как отметили жители города в социальных сетях, смерчи для Сочи — «уже обыденное явление» и скоро ситуация будет такой же, как и в США.

«Такие смерчи — не опасны. Даже если выходят на берег, то "шкодят" не сильно — так лежаки раскидают и все», – написал один из жителей Сочи.

Напомним, что о возникновении смерчей в море в Сочи 19 октября предупреждали в МЧС. При этом на самом Черноморском побережье они – довольно частое природное явление. Метеорологи объясняют их появление столкновением холодного воздуха с Кавказа и теплой поверхности воды. Всего с мая по октябрь в Сочи можно увидеть до 40 смерчей.

В Сочи попал на видео большой смерч

Сами воронки же редко выходят на берег, однако людям не стоит отдыхать на побережье во время смерчей, а в случае их выхода на сушу стоит укрыться в ближайшей яме или канаве и прижаться к земле.

Происшествия,Видео,МЧС,
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