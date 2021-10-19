Директор Большого театра попал в реанимацию

Генерального директора Большого театра Владимира Урина госпитализировали с сердечным приступом. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, 74-летний мужчина почувствовал себя плохо вечером 16 октября.

Урин вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу. Гендиректору «Большого» диагностировали ишемическую болезнь сердца и стеноз сосудов. В результате врачи провели Урину стентирование и перевели его в реанимацию.

Напомним, что Владимир Урин родился 19 марта 1947 года в Кирове. Театральную деятельность начал в 1973 году, возглавив Кировский театр юного зрителя. С 1981 года занимал должность руководителя кабинета детских и кукольных театров Всероссийского театрального общества. С 1987 года Урин перешел на должность секретаря правления Союзных театральных деятелей России. На должность гендиректора Большого театра Владимира Урина назначили в 2013 году.