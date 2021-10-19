Нападение неадекватного пассажира на таксиста попало на видео

В Подмосковных Люберцах неадекватный пассажир едва не задушил таксиста. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались кадры инцидента.
По словам водителя, на протяжении поездки мужчина периодически вел себя то нормально, то агрессивно. Таксист предположил, что у него были проблемы с психикой.
На опубликованной записи видно, как житель Люберец, сидя на заднем сиденье, напал на водителя.
«Пикнешь … я тебе яйца … отрежу!», – пригрозил пассажир.
После потасовки агрессор стал угрожать, что приедут определенные люди, уточняет канал. В итоге водитель вызвал полицию, но до приезда правоохранителей мужчину увезли незнакомцы.