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Нападение неадекватного пассажира на таксиста попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Подмосковных Люберцах неадекватный пассажир едва не задушил таксиста. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались кадры инцидента.

По словам водителя, на протяжении поездки мужчина периодически вел себя то нормально, то агрессивно. Таксист предположил, что у него были проблемы с психикой.

На опубликованной записи видно, как житель Люберец, сидя на заднем сиденье, напал на водителя.

«Пикнешь … я тебе яйца … отрежу!», – пригрозил пассажир.

После потасовки агрессор стал угрожать, что приедут определенные люди, уточняет канал. В итоге водитель вызвал полицию, но до приезда правоохранителей мужчину увезли незнакомцы.

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