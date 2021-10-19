Киберспортсмена жестоко убили под Петербургом

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Киберспортсмена до смерти избили на улице в Ленобласти

Свободная прессаиещё 1
3 часа назад

В Ленинградской области по подозрению в избиении до смерти 23-летнего киберспортсмена задержаны трое местных жителей в возрасте от 30 до 33 лет. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

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Фото: соцсетисоцсети

Инцидент произошел в ночь на 17 октября в городе Никольское Тосненского района. По данным следствия, молодой человек вышел из квартиры своих друзей, предварительно вызвав такси. На улице он познакомился с компанией троих мужчин. После совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого приятели жестоко избили нового знакомого.

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В дальнейшем они погрузили истекающего кровью парня в свою «Газель», привезли к старым заброшенным гаражам возле больницы и выбросили из машины. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Решается вопрос об аресте подозреваемых.

По сообщениям СМИ, пострадавший молодой человек - киберспортсмен Алексей Малышев. В 2021 году он окончил магистратуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Возглавлял студенческую команду, которая выиграла международные университетские соревнования по киберспорту в Китае в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Воронеже избили активистов, которые нашли в магазине просроченные пельмени.

Происшествия,Алексей Малышев,
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