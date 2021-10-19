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В Албании расследуют убийство российских туристов

Елена Прошина
39 минут назад

Генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" по факту гибели четырех российских туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.

"По предложению госполиции Албании генеральная прокуратура Албании приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье "убийство". В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы", - заявили диппредставительстве.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет албанского округа Кавая обнаружили тела четырех граждан России. Речь идет о супругах, их дочери и ее женихе. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье от паров хлора, которым чистили бассейн. Также следователи проверяют версию о неисправности вентиляции.

СМИ рассказали о версии убийства российских туристов в Албании

Посольство России в Албании ранее подтвердило факт гибели четырех российских российских туристов и уточнило, что консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства случившегося.

Вместе с тем диппредставительство РФ указало, что рассчитывает на серьезное и подробное расследование албанской стороной причины смерти россиян. Родственники погибших знают о произошедшем, предстоит репатриация тел на родину.

Происшествия,Видео,МВД,РИА Новости,
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