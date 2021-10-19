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Кинувший в пенсионера фрукт мигрант в Самаре извинился на видео

Александр Кузьмин
26 минут назад

Кинувший в пенсионера фрукт в Самаре продавец-мигрант извинился. Снятое правоохранителями видео появилось в Telegram-канале «Говорит Москва».

«Я признаю свою вину в том, что 13 сентября на улице Стара-Загора я кинул виноград в пожилого человека и попал ему в глаз», – говорит на камеру мужчина.

Об инциденте у лотка на улице в Самаре стало известно на прошлой неделе. Приезжие одной из среднеазиатской страны бросили в пожилого местного жителя «ради шутки» фрукт и попали ему в глаз. За старика вступились прохожие.

Позднее полиция разыскала обидчика, в отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях и нарушении миграционного законодательства. Суд признал хулигана виновным, ему назначили штраф и выдворение за пределы РФ.

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