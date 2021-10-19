Повредивший иномарку фонтан с кипятком в Красноярске сняли на видео

В Красноярске из-за прорыва трубопровода забил фонтан с кипятком и повредил припаркованный автомобиль. Снятые очевидцами кадры инцидента публикует Telegram -канал «ЧП Красноярск».

Прорыв на участке теплосети произошел на улице Семафорной около полудня 19 октября. Фонтан горячей воды прорвался из-под земли, под его напором в разные стороны полетел гравий, повредив находящуюся вблизи иномарку Kia Rio. Из-за аварии в нескольких жилых домах ограничили подачу тепла. Сейчас специалисты приступили к ликвидации последствий ЧП.