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Старушка-матерщинница устроила скандал в клинике: видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В ростовской клинике пенсионерка устроила скандал после того, как узнала, что врачи заболели коронавирусом. Снятое очевидцами видео публикует сообщество «Тревожные новости» во «ВКонтакте».

Недовольная пожилая пациентка, не стесняясь в выражениях, высказала окружающим все, что она думает о сложившейся ситуации. Судя по ее монологу, женщине пришлось добираться до медицинского учреждения на прием, однако на него она не попала из-за того, что врачи заболели COVID-19. Эта новость вызвала бурное негодование у старушки и даже медработник-мужчина, вышедший на громкие звуки из кабинета, не смог усмирить возмущенную россиянку и получил от нее порцию матерных оскорблений.

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