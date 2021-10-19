Недовольная пожилая пациентка, не стесняясь в выражениях, высказала окружающим все, что она думает о сложившейся ситуации. Судя по ее монологу, женщине пришлось добираться до медицинского учреждения на прием, однако на него она не попала из-за того, что врачи заболели COVID-19. Эта новость вызвала бурное негодование у старушки и даже медработник-мужчина, вышедший на громкие звуки из кабинета, не смог усмирить возмущенную россиянку и получил от нее порцию матерных оскорблений.