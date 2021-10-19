В Амурской области подростки подожгли памятник воинам ВОВ

В поселке Ерофей Павлович Амурской области двое 11-летних подростков петардами подожгли памятник погибшим в Великой Отечественной войне. В результате инцидента у монумента повреждены облицовка и мемориальная плита.

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Как сообщает ТАСС, по факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении родителей подростков составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Также к административной ответственности привлекли продавщицу, которая продала петарды детям в нарушение законодательства.

Напомним, что ранее в Приморском крае суд приговорил двух несовершеннолетних девушек к пяти месяцам ограничения свободы за осквернение памятника Герою России летчику Олегу Пешкову. Подростки оборвали цветы на клумбе рядом с памятником пилоту и осквернили его, однако, каким образом – в материалах уголовного дела не указывается.