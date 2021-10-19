В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.71
Войти в почту

У безработного украли рюкзак с 1 млн рублей в московском такси

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
18 минут назад

В Москве трое неизвестных отобрали рюкзак с миллионом рублей у жителя столицы, пока тот сидел в такси, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Безработного москвича ограбили на 1 млн в такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Злоумышленники скрылись, сейчас их ищет полиция, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным правоохранителей, в понедельник в районе 14.00 на перекресток улицы Ставропольской и аллеи Кремлевских Курсантов подъехал автомобиль такси, из которого вышли трое. Мужчины подбежали к другому такси, открыв заднюю дверь, они распылили перцовый баллончик в лицо пассажиру. Пока пострадавший находился в замешательстве, у него украли рюкзак, в нем находилось более одного миллиона рублей.

Цены на доставку еды и такси вырастут

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее сообщалось, что российский МИД потребовал снять с сотрудников посольства США дипломатический иммунитет за совершение кражи в одном из баров столицы. Работников дипмиссии попросили покинуть страну.

Происшествия,МИД,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители