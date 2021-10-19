Безработного москвича ограбили на 1 млн в такси

В Москве трое неизвестных отобрали рюкзак с миллионом рублей у жителя столицы, пока тот сидел в такси, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

По данным правоохранителей, в понедельник в районе 14.00 на перекресток улицы Ставропольской и аллеи Кремлевских Курсантов подъехал автомобиль такси, из которого вышли трое. Мужчины подбежали к другому такси, открыв заднюю дверь, они распылили перцовый баллончик в лицо пассажиру. Пока пострадавший находился в замешательстве, у него украли рюкзак, в нем находилось более одного миллиона рублей.