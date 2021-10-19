Два ребенка пропали в Красноярском крае

В городе Дудинка Красноярского края сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух пропавших 11-летних девочек, сообщает региональное управление МВД России.

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Дети не вернулись домой 18 октября. Вечером того же дня в полицию обратилась мачеха одной из пропавших девочек. Как оказалось, ребенок мог находиться у своей подруги с ночевкой. Позже выяснилось, что та тоже не ночевала дома.

Детей ищет личный состав уголовного розыска, а также инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные наружные наряды полиции.

Правоохранительные органы устанавливают круг общения девочек и проверяют возможные места их нахождения.

По последним данным, девочки были найдены в подъезде одного из жилых домов, где они ночевали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ухода.

Как сообщалось ранее, полиция задержала подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде. Женщина 1981 года была задержана в Карелии. Ее доставят в Вологодскую область для проведения следственных действий. 16 октября она встретила ребенка на улице, привела в квартиру, где совершила убийство, после чего выехала за пределы региона.