В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.42
Войти в почту

Два ребенка пропали в Красноярском крае

Елена Прошина
23 минуты назад

В городе Дудинка Красноярского края сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух пропавших 11-летних девочек, сообщает региональное управление МВД России.

Два ребенка пропали в Красноярском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дети не вернулись домой 18 октября. Вечером того же дня в полицию обратилась мачеха одной из пропавших девочек. Как оказалось, ребенок мог находиться у своей подруги с ночевкой. Позже выяснилось, что та тоже не ночевала дома.

Детей ищет личный состав уголовного розыска, а также инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные наружные наряды полиции.

Правоохранительные органы устанавливают круг общения девочек и проверяют возможные места их нахождения.

По последним данным, девочки были найдены в подъезде одного из жилых домов, где они ночевали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ухода.

Как сообщалось ранее, полиция задержала подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде. Женщина 1981 года была задержана в Карелии. Ее доставят в Вологодскую область для проведения следственных действий. 16 октября она встретила ребенка на улице, привела в квартиру, где совершила убийство, после чего выехала за пределы региона.

По данному факту расследуется уголовное дело, которое находится на личном контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители