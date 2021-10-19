Конфликт таксиста и блогера Джейкоба Ису из-за багажа попал на видео

Как сообщает супруга блогера Наталья, таксист отказался везти их с Московского вокзала из-за большого количества багажа. Таксист сначала выбросил загруженный багаж из авто, после чего началась потасовка. Сообщается, что водитель был заранее оповещен о том, что будет много багажа и согласился. Позже по неизвестным причинам таксист отказался везти такое количество сумок и чемоданов и начал выгружать их на асфальт.