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Волонтер объяснила массовые поиски девочки в Вологде

Елена Прошина
35 минут назад

В Волгограде волонтер поисковой группы рассказала, почему искать девятилетнюю девочку вышли десятки людей, сообщает «РЕН ТВ».

Волонтер объяснила массовые поиски девочки в Вологде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, погибшего ребенка знали многие дети и взрослые. Одна из участниц поисков рассказала, что люди пропустили ситуацию через себя и надеялись найти ребенка живым.

«Даже когда мы это узнали, мы не поверили», — сообщила женщина.

Она вышла на поиски оттого, что ее дети учились с погибшей в одной школе. Многие родители знали, как девочка выглядит и вышли помогать.

«Я мать, поэтому мне кажется, что здесь многие родители именно из-за этого присутствуют», — объяснила волонтер стремление людей помочь в поиске девочки.

10-летняя школьница ушла в школу 16 октября и не вернулась домой. Ее искали десятки волонтеров. Вечером 18 октября в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке было найдено тело ребенка. Для того, чтобы проникнуть в жилье, где было обнаружено тело, пришлось взламывать дверь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в убийстве — 41-летнюю женщину, которая может страдать психическим заболеванием. Ее лишили родительский прав. По факту убийства расследуется уголовное дело.

Происшествия,Лишение родительских прав ,Громкие уголовные дела ,МВД,РЕН ТВ,
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