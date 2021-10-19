Волонтер объяснила массовые поиски девочки в Вологде

В Волгограде волонтер поисковой группы рассказала, почему искать девятилетнюю девочку вышли десятки людей, сообщает «РЕН ТВ».

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Как оказалось, погибшего ребенка знали многие дети и взрослые. Одна из участниц поисков рассказала, что люди пропустили ситуацию через себя и надеялись найти ребенка живым.

«Даже когда мы это узнали, мы не поверили», — сообщила женщина.

Она вышла на поиски оттого, что ее дети учились с погибшей в одной школе. Многие родители знали, как девочка выглядит и вышли помогать.

«Я мать, поэтому мне кажется, что здесь многие родители именно из-за этого присутствуют», — объяснила волонтер стремление людей помочь в поиске девочки.

10-летняя школьница ушла в школу 16 октября и не вернулась домой. Ее искали десятки волонтеров. Вечером 18 октября в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке было найдено тело ребенка. Для того, чтобы проникнуть в жилье, где было обнаружено тело, пришлось взламывать дверь.