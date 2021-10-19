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В Грузии задержаны подозреваемые в убийстве россиянки

Елена Прошина
35 минут назад

В Тбилиси 18 октября застрелена гражданка России. По подозрению в преступлении задержаны два человека, сообщают «Известия».

В Грузии задержаны подозреваемые в убийстве россиянки
Фото: ТАССТАСС

Анастасия Шаталова была убита в центре города в районе Сабуртало у дома, где она снимала квартиру. Женщина приехала в Грузию из Хабаровска несколько лет назад. В россиянку начали стрелять, когда она вышла из дома около часа ночи. Очевидцы слышали семь выстрелов.

Подозреваемых задержали в Глдани в рамках спецоперации. Правоохранительные органы официально не комментируют задержание возможных убийц. По некоторым данным, у Шаталовой был конфликт с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе - у них общий несовершеннолетний ребенок.

Ранее россиянка рассказывала журналистам подробности конфликта с Беридзе. По ее словам, бывший политик обещал жениться на ней, из-за чего она переехала из Тбилиси в Батуми, а позже забеременела. Позже женщина узнала, что вице-мэр женат, у него есть двое детей. При этом разводиться Беридзе отказался.

Шаталова отмечала, что Беридзе перенес операцию на головном мозге, после которой стал крайне агрессивным и ревнивым. После очередного примирения мужчина с разрешения россиянки увез на несколько дней ребенка к себе и больше не вернул.

С тех пор ребенка воспитывала супруга Беридзе. Для того, чтобы его вернуть, хабаровчанка наняла адвоката. В ответ бывший вице-мэр обвинил ее в проституции и краже золота.

Происшествия,Криминал,МВД,газета "Известия",
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