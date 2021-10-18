Россиянин укусил врача скорой помощи в Москве

Мужчина напал на врача в машине скорой помощи и укусил его. Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщило, что инцидент произошел на проспекте Мира.
51-летний медик обратился в больницу, рассказав о произошедшем. Оттуда информация поступила в полицию.
При этом врач отказался писать заявление на больного. Мотивы нападавшего и обстоятельства остаются неизвестны.
Ранее москвич с ВИЧ-инфекцией укусил полицейского во время задержания у станции метро «Домодедовская». Задержанный распивал спиртное. На него возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, россиянина могут обвинить в намеренной попытке заражения.