Россиянин укусил врача скорой помощи в Москве

Мужчина напал на врача в машине скорой помощи и укусил его. Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщило, что инцидент произошел на проспекте Мира.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Александр Манзюк / Коммерсантъ

51-летний медик обратился в больницу, рассказав о произошедшем. Оттуда информация поступила в полицию.

При этом врач отказался писать заявление на больного. Мотивы нападавшего и обстоятельства остаются неизвестны.