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Россиянин укусил врача скорой помощи в Москве

Мослента
52 минуты назад

Мужчина напал на врача в машине скорой помощи и укусил его. Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщило, что инцидент произошел на проспекте Мира.

Россиянин укусил врача скорой помощи в Москве
Фото: Александр Манзюк / КоммерсантъАлександр Манзюк / Коммерсантъ

51-летний медик обратился в больницу, рассказав о произошедшем. Оттуда информация поступила в полицию.

При этом врач отказался писать заявление на больного. Мотивы нападавшего и обстоятельства остаются неизвестны.

Ранее москвич с ВИЧ-инфекцией укусил полицейского во время задержания у станции метро «Домодедовская». Задержанный распивал спиртное. На него возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, россиянина могут обвинить в намеренной попытке заражения.

Происшествия,МВД,АГН "Москва",
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