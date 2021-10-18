СК раскрыл подробности попытки самосуда над полицейским в ХМАО

Нападение выходцев с Кавказа на полицейского во время недавнего дорожного конфликта в Пыть-Яхе могло быть связано с его профессиональной деятельностью — он инспектор по миграционным вопросам, узнала «Газета.Ru». Спасти полицейского от разъяренной толпы смогло только прибывшее подкрепление Росгвардии. Психологи советуют обычным гражданам при таком прессинге с участием «группы поддержки» признавать вину либо спасаться с места ДТП побегом.

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Водитель, едва не ставший в минувшую пятницу жертвой расправы со стороны «группы поддержки» другого участника ДТП в ХМАО, работает в ОВД города Пыть-Ях на должности инспектора по миграционным вопросам, сообщили «Газете.Ru» в Следственном управлении СК РФ по Ханты-Мансийскому округу (ХМАО).

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«Возможно, кто-то из нападавших узнал в виновнике аварии сотрудника полиции. Не исключено, что вспомнились старые обиды, связанные с деятельностью инспектора отдела по вопросам миграции. Увидев, что полицейский садится в патрульный автомобиль, нападавшие, по всей видимости, решили, что тем самым он пытается уйти от ответственности», — рассказали в управлении.

Следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому округу (ХМАО) возбудило уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства. Поводом для возбуждения дела стало применение силы выходцами с Кавказа в отношении сотрудника полиции сразу после ДТП, в котором пострадал их соотечественник.

По сообщению главка МВД ХМАО, водитель автомобиля Toyota Camry — сотрудник полиции в городе Пыть-Ях, выполняя поворот налево, не уступил дорогу 27-летнему водителю седана Lada Granta. Telegram-канала Baza выяснил, что за рулем Camry был полицейский Андрей Дробитько. Он двигался во встречном направлении и врезался в правую часть Toyota. Удар был такой силы, что у иномарки полностью деформировалась передняя правая боковая часть, значительные повреждения получила и Lada.

Медицинское освидетельствование показало, что Дробитько был трезв, отметили в пресс-службе регионального МВД.

«Сотрудник полиции, находившийся отпуске, ехал с семьей на своей машине, в гражданской одежде. На перекрестке произошло ДТП, виновником которого, по предварительной информации, стал сотрудник правоохранительных органов. Другой участник ДТП или кто-то из его пассажиров сообщил о происшествии своим знакомым. Через какое-то время на месте аварии собралась толпа граждан, которые стали себя агрессивно вести в отношении сотрудника полиции — участника ДТП», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе СУ СК РФ ПО ХМАО подробности происшествия.

По данным следствия, своей кульминации конфликт достиг, когда сотрудник полиции сел в прибывший на место аварии патрульный автомобиль ГИБДД для оформления необходимых документов.

Нападавшие попытались вытащить второго участника аварии из служебного автомобиля — хватали его за одежду. Поняв, что ситуация обостряется, инспекторы ДПС вызвали на место происшествия подкрепление, в том числе и наряд Росгвардии, отметили в ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, опрашиваются его участники, устанавливается, кто специально приехал на место конфликта, кто принимал в нем активную роль, кто, наоборот, пытался разнять участников инцидента, отметили пресс-службе Ханты-Мансийского следкома.

«Не исключено, что по результатам проверки дело будет переквалифицировано по другой статье УК РФ», — сообщил представитель ведомства.

По данным Telegram-канал Baza, вторым участником ДТП был уроженец Чечни (его зовут Хамид Керсипов), который и позвал на подмогу своих соотечественников, а те напали на сотрудника полиции. В следственных органах информацию о группе, участвовавшей в нападении, никак не комментируют.

Объясняя произошедшее на своей странице в Instagram, министр Чеченской Республики (ЧР) по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев подчеркнул, что «благодаря своевременным и оперативным мерам со стороны правоохранительных органов, представительства Главы ЧР в сибирском регионе, ситуацию удалось разрешить мирным путем».

Правительство Чечни при президенте РФ, а также в Ханты-Мансийском автономном округе на запрос «Газеты.Ru» о конфликте в Пыть-Яхе и оценке действий его участников на момент сдачи материала не ответили.

Что делать во время прессинга при ДТП

Ситуация, в которую попал инспектор Дробитько, может случиться с любым человеком, психологи в таких случаях советуют первым делом попробовать погасить агрессию, независимо от того, кто виноват в ДТП. Любая авария — это всплеск эмоций, которые необходимо обуздать, объясняет конфликтолог и кандидат социологических наук Любовь Цой.

«Если виноват, необходимо признать это. Дать понять оппонентам, что осознаешь, что поступил неправильно. Это может погасить конфликт в зародыше. Категорически нельзя отвечать агрессией на агрессию: такое поведение только обострит ситуацию», — объясняет она.

При общении с другим участником аварии необходимо следить за своими жестами, мимикой, взглядом. Очень важно правильно выбирать интонацию при общении с оппонентом, отметила Цой.

В случае, когда речь идет об агрессивно настроенной толпе, остановить ее сложно даже профессиональным психологам с большим стажем, считает психолог Владислав Подоляко. По его словам, если погасить конфликт не удается, следует закрыться в автомобиле и сообщить в полицию об угрозах в свой адрес.

«Если обстановка накаляется и возникает реальная угроза жизни и здоровью, необходимо постараться покинуть место конфликта, даже если это грозит в дальнейшем штрафом или лишением прав за оставление места ДТП. Жизнь и здоровье важнее водительского удостоверения», — отмечает психолог.

В случаях, когда ситуация заставляет покинуть место аварии, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы и направляться в ближайший отдел полиции, уточнил алгоритм действий в дорожном конфликте адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.