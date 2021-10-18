Пилотов самолета Абрамовича ослепили при посадке во Внуково

Пилотов личного Boeing предпринимателя Романа Абрамовича ослепили во время посадки в аэропорту Внуково, сообщает телеграм-канал 112.

Фото: Twitter Twitter

Экипаж принадлежащего Абрамовичу самолета Boeing 767-33A/ER сообщил диспетчерам, что в 4 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Внуково неизвестные направили на них лазерный луч зеленого цвета.

Тем не менее, пилотам удалось благополучно посадить самолет.

В 2020 году британское издание Daily Mail писало, что владелец инвестиционной компании Millhouse и футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович владеет тремя самолетами: Boeing 737-700, Boeing 767-300 и Boeing 767-33A/ER общей стоимостью около 400 млн фунтов стерлингов.

По данным издания, любимый самолет Абрамовича - Boeing 767-33A/ER, он даже дал ему прозвище «бандит». Предприниматель купил его в 2004 году и превратил в один из самых роскошных частных лайнеров в мире.

На борту воздушного судна есть спальня, кухня, офис и банкетный зал на 30 человек. Интерьер самолета выполнен с использованием ценных пород дерева, драгоценных металлов и дорогих тканей.

Кроме того, Абрамович установил на борту систему безопасности стоимостью 1,5 млн фунтов стерлингов. Такая же использовалась в самолете, которым летал экс-президент США Дональд Трамп.