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Суд в Москве приговорил Антонину Саввидес к пяти годам колонии за вымогательство 2 млн руб. у Тарзана

Агентство «Москва»иещё 11
1 час назад

Таганский районный суд столицы приговорил к пяти годам колонии Антонину Саввидес за вымогательство 2 млн руб. у шоумена Сергея Глушко (Тарзан), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Приговором Таганского суда от 18 октября Саввидес признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказали в суде.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что Саввидес задержали в ноябре 2020 года в ходе оперативного эксперимента при передаче денег в ресторане «Тапчан» после того, как артист обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Глушко заявил, что через WhatsApp с неизвестного номера у него вымогали 2 млн руб. за нераспространение в СМИ сведений о нем.

Происшествия,Видео,Сергей Глушко,ФСИН,АГН "Москва",
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