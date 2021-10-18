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Стрелявший в школе под Пермью ученик избежит наказания

Анна Безрукова
19 минут назад

Ученика 6-го класса, который устроил стрельбу в школе под Пермью, не будут судить. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«Уголовная ответственность в России наступает с 16-летнего возраста, по некоторым тяжким преступлениям — с 14 лет. Ученик еще не достиг такого возраста», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, ученик 6-го класса начал стрельбу из охотничьего ружья «Сайга» сегодня утром в школе поселка Сарс Пермского края. В результате случившегося никто не пострадал. Об этом ТАСС 18 октября рассказал источник в правоохранительных органах.

«В Пермском крае в поселке Сарс ученик 6 класса пришел в школьное учреждение с огнестрельным оружием. Он сделал два выстрела в потолок. На момент произошедшего в школе находилась только вахтер, она не пострадала», - пояснил собеседник ТАСС.

Известно, что ученик был в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы привела его к себе в кабинет, где убедила отдать ей оружие.

Мальчик заявил, что совершил этот поступок с целью разобраться с одноклассницами, которые его обижали и устраивали травлю. Именно эта версия рассматривается правоохранительными органами как основной мотив действий подростка, сообщал Интерфакс.

Кроме этого, отмечается, что ученик выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании заявил, что сделать это ему во сне велел «Бог».

Также установлено, что семья ребенка является благополучной, на учете в полиции не состоит. При этом сам подросток рассказал, что его отец издевается над матерью.

Происшествия,Видео,МВД,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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