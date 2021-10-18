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Задержан заместитель министра ЖКХ Новосибирской области

Lenta.ruиещё 2
38 минут назад

В Новосибирске задержан заместитель министра ЖКХ области Владимир Нормайкин. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает «Коммерсантъ».

Задержан заместитель министра ЖКХ Новосибирской области
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской областипресс-служба правительства Новосибирской области

По данным издания, чиновник был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Сотрудники правоохранительных органов проводят с ним следственные действия. В министерстве проводятся обыски. Глава ведомства уехал в служебную командировку. Следствие планирует в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Как сообщает om1.ru со ссылкой на местных активистов, задержание чиновника может быть связано с нарушениями в реализации проекта «Чистая питьевая вода».

16 октября сообщалось, что временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского задержали во время получения взятки в размере 120 тысяч рублей.

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