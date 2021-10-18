Что известно о стрельбе в школе под Пермью

Ученик 6-го класса устроил стрельбу из охотничьего ружья «Сайга» в школе поселка Сарс Пермского края, в результате произошедшего никто не пострадал. Об этом ТАСС 18 октября сообщил источник в правоохранительных органах.

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Что произошло

«В Пермском крае в поселке Сарс учащийся пришел в школьное учреждение с огнестрельным оружием. Он успел сделать два выстрела в потолок. На момент инцидента в учебном заведении была только вахтер, она не пострадала», - уточнил собеседник ТАСС.

Отмечается, что ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы отвела его к себе в кабинет, где уговорила отдать ей оружие.

Школьник заявил, что явился в школу с оружием, чтобы разобраться с девочкой, которая его обижала.

Причины

Сотрудники полиции рассматривают школьную травлю в качестве одного из основных мотивов поступка школьника, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Школьник заявил, что явился в школу с оружием, чтобы разобраться с одноклассницами, которые его обижали и травили. Также известно, что мальчик выкрикивал бессвязные фразы, а в ходе задержания заявил, что руководствуется «указаниями Бога».

Кроме этого, установлено, что семья ребенка - благополучная, на учете в полиции не состояла. При этом к настоящему моменту известно, что сам стрелок в своем поступке обвиняет, в частности, и отца, который, с его слов, издевался над его матерью.

Также установлено, что первой, кого встретил 12-летний «стрелок» в школе, была его сестра.

Он наставил на нее оружие и приказал отправляться домой. Далее мальчик произвел два выстрела, уточнил Телеграм-канал 112.

Кто понесет ответственность

Устроивший стрельбу в школе под Пермью школьник не будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.