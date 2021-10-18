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В школе под Пермью произошла стрельба

Елена Прошина
34 минуты назад

В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. По предварительной информации, он сделал пару выстрелов в потолок и дверь. Рядом с ним в момент происшествия находилась только вахтерша. Пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подросток устроил стрельбу в школе под Пермью
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, правоохранительные службы задержали школьника к моменту публикации новости. Как пишет Telegram-канал 112, мальчик заявил, что охотничье ружье взял у отца. Причиной нападения стала обида на одноклассников и учителей. Мальчик утверждает, что они травили и унижали его. Также шестиклассник сообщил, что накануне ночью ему «приснился Бог, который подсказал, что надо делать».

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили, что ученик шестого класса открыл стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края.

Как пояснили в ведомстве, в 06.00 по московскому времени в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступила информация, что несовершеннолетний открыл стрельбу в школе. По их данным, из оружия было произведено два выстрела. Подросток задержан.

Ранее студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате происшествия погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен сотрудником ДПС. Преступнику ампутировали часть голени.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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