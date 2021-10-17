Во Франции ликвидировали группировку «русской мафии»

Жандармерия Франции отчиталась о ликвидации преступной группировки, связанной с «русской мафией». Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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В ходе спецоперации в департаменте Сомма на севере страны было задержано 37 человек. Также оперативники провели 61 обыск.

Поясняется, что арестованные являются выходцами из Армении и Грузии, они сотрудничали с «транснациональной русскоязычной мафией». Из подозревают в незаконном обороте табачных изделий и угоне автомобилей.