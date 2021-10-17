У избитого в метро москвича онемело лицо

Москвич Роман Ковалев, избитый в московском метро уроженцами Кавказа, раскрыл подробности своей реабилитации. По словам мужчины, левая часть его лица до сих пор не вернула чувствительность. Врачи полагают, что окончательное восстановление наступит в течение полугода.

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«После операции прошло уже девять дней. Все прошло успешно, сейчас реабилитационный период. Вместо уколов и таблеток остались только профилактические процедуры. Левая часть лица немая. Сказали, что это нервная система и в течение полугода все должно прийти в норму», — написал Роман Ковалев на своей странице в Instagram.

Мужчина также рассказал, что у него остались проблемы с давлением, из-за чего он мучается от головной боли. Ковалев считает, что проблемы сохраняются на нервной почве. Он признался, что не привык к такому количеству внимания и поблагодарил медперсонал, который помогал ему в реабилитации.