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Избитый уроженцами Кавказа москвич пожаловался на онемевшее лицо

Ura.Ru
29 минут назад

Москвич Роман Ковалев, избитый в московском метро уроженцами Кавказа, раскрыл подробности своей реабилитации. По словам мужчины, левая часть его лица до сих пор не вернула чувствительность. Врачи полагают, что окончательное восстановление наступит в течение полугода.

У избитого в метро москвича онемело лицо
Фото: кадр видеокадр видео

«После операции прошло уже девять дней. Все прошло успешно, сейчас реабилитационный период. Вместо уколов и таблеток остались только профилактические процедуры. Левая часть лица немая. Сказали, что это нервная система и в течение полугода все должно прийти в норму», — написал Роман Ковалев на своей странице в Instagram.

Мужчина также рассказал, что у него остались проблемы с давлением, из-за чего он мучается от головной боли. Ковалев считает, что проблемы сохраняются на нервной почве. Он признался, что не привык к такому количеству внимания и поблагодарил медперсонал, который помогал ему в реабилитации.

Роман Ковалев рассказал о своем самочувствии после избиения в метро

Конфликт Ковалева с уроженцами Кавказа произошел в московском метро вечером 4 октября. Трое подозреваемых приставали к девушке. Ковалев сделал им замечание, после чего хулиганы жестоко избили его. Компанию задержали и поместили в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил Ковалеву в больнице ведомственную медаль «Доблесть и отвага». Мэр столицы Сергей Собянин пообещал выплатить москвичу материальную помощь в размере двух миллионов рублей.

Происшествия,Роман Ковалев,Александр Бастрыкин,Сергей Собянин,ФСИН,СКР,
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