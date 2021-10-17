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В Петербурге полиция жестко задержала известного оперного певца

Елена Прошина
29 минут назад

Патрульные полицейские в Санкт-Петербурге силой доставили в отделение солиста оперы Мариинского театра Виктора Коротича. Кадры жесткого задержания публикует издание «Фонтанка».

В Петербурге полиция жестко задержала известного оперного певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сказали, что я могу находиться в розыске», - пояснил произошедшее Коротич.

Инцидент произошел 17 октября неподалеку от дома, где проживает артист, на улице Союза Печатников. Трое полицейских остановили певца и потребовали предъявить документы. Их у солиста при себе не оказалось. После этого его пригласили проехать в отделение полиции для установления личности.

По словам артиста, он отказался, поскольку должен был в это время направляться в театр «Зазеркалье», где он участвует в постановке спектакля. В ответ патрульные применили силу, уложив его лицом в асфальт и надев наручники. Момент «погрузки» певца в полицейскую машину запечатлели на видео очевидцы происшествия. Они требовали отпустить артиста, в то время как тот всячески стремился избежать попадания в отсек для задержанных полицейского микроавтобуса.

Сообщается, что в итоге Коротича доставили в отделение полиции, где в его отношении составили протокол по факту сопротивления полиции.

Виктор Коротич стал солистом оперной труппы Мариинского театра в 2015 году. Он заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания и лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2020 год.

Происшествия,Правительство Санкт-Петербурга,Фонтанка.Ру,
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