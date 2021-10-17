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Охранники «Магнита» избили покупателя из-за разбитой бутылки: видео

Елена Прошина
13 минут назад

В Костромской области в городе Шарья охранники одного из магазинов сети «Магнит» сильно избили покупателя. Видео инцидента опубликовало издание «Подъем».

В соцсетях вызвал резонанс видеоролик, в котором два сотрудника ЧОП избивают покупателя за то, что тот случайно разбил в торговом зале бутылку с алкоголем. Охранники потребовали от него оплатить ее. Судя по всему, покупатель, отказался и после этого началось избиение.

Ролик начинается с того, что один из сотрудников охранного предприятия бьет мужчину ногой в живот. Тот сгибается от боли. Охранники валят его на пол, продолжая сильно избивать. Мужчина кричит. Покупатели требуют от ЧОПовцев прекратить противоправные действия, однако те игнорируют эти призывы.

В региональном управлении МВД никаких заявлений от граждан о подобных происшествиях не поступало. Тем не менее, на основании опубликованного видео инцидента будет проведена проверка.

В пресс-службе сети магазинов также пообещали разобраться в произошедшем.

Происшествия,Видео,"Магнит",МВД,
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