В Костромской области в городе Шарья охранники одного из магазинов сети «Магнит» сильно избили покупателя. Видео инцидента опубликовало издание «Подъем».

В соцсетях вызвал резонанс видеоролик, в котором два сотрудника ЧОП избивают покупателя за то, что тот случайно разбил в торговом зале бутылку с алкоголем. Охранники потребовали от него оплатить ее. Судя по всему, покупатель, отказался и после этого началось избиение.

Ролик начинается с того, что один из сотрудников охранного предприятия бьет мужчину ногой в живот. Тот сгибается от боли. Охранники валят его на пол, продолжая сильно избивать. Мужчина кричит. Покупатели требуют от ЧОПовцев прекратить противоправные действия, однако те игнорируют эти призывы.

В региональном управлении МВД никаких заявлений от граждан о подобных происшествиях не поступало. Тем не менее, на основании опубликованного видео инцидента будет проведена проверка.