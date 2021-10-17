Пациенты травмпункта устроили драку со стрельбой в Перми

На территории травмпункта, расположенного на улице Липатова в Перми произошел конфликт между посетителями заведения. Об этом со ссылкой на ГУ МВД региона сообщает издание Properm.ru.

Вечером 15 октября нетрезвый 26-летний молодой человек из числа стоявших в очереди на прием к травматологу, начал задирать окружающих. 40-летний мужчина, также ждущий своей очереди, сделал ему замечание. Дело быстро дошло до стадии «пойдем выйдем». Оба гражданина вышли во двор лечебного заведения, где более молодой начал избивать своего оппонента. Тот потребовал прекратить это, предупредив, что в противном случае применит травматическое оружие.

Не получив реакции на свои слова, более возрастной боец открыл огонь. В результате инцидента агрессивный молодой человек попал в больницу с неопасным для жизни и здоровья ранением плеча. О травмах стрелка информации нет. Травматическим пистолетом он владеет на законных основаниях. Кроме поссорившейся пары, в инциденте никто больше никто не пострадал.

Сотрудники отдела полиции по Кировскому району Перми ведут проверку по факту инцидента.