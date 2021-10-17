Сотрудник ДПС не расплатился за товар в магазине и попал на видео

«Со слов инспектора, он, проезжая мимо магазина, решил приобрести две бутылки безалкогольного напитка. Взяв со стеллажа напитки, он направился к кассе, но отвлёкся и вышел на улицу, не оплатив товар. Спустя несколько часов он вспомнил, что забыл заплатить, вернулся в этот магазин, принёс извинения сотрудникам и оплатил покупку в полном объёме».