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Сорванная ветром крыша убила двоих на Сахалине: видео

Ювелина Бернст
24 минуты назад

Момент падения снесенной ветром кровли дома на людей в Александровске-Сахалинском был снят камерами видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На них видно, что люди замечают, что опасность, однако отбежать в сторону они не успевают - их моментально накрывает кусок кровли.

В результате погибли два человека — мужчина скончался на месте, а женщина от полученных ранений умерла в больнице.

Крышу сорвало из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду. Мощный циклон обрушился на Сахалинскую область накануне. В регионе были повреждены кровли на нескольких зданиях, повалены деревья и линии электропередач, без света остались 13 населенных пунктов.

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