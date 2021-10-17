Сорванная ветром крыша убила двоих на Сахалине: видео

Момент падения снесенной ветром кровли дома на людей в Александровске-Сахалинском был снят камерами видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
На них видно, что люди замечают, что опасность, однако отбежать в сторону они не успевают - их моментально накрывает кусок кровли.
В результате погибли два человека — мужчина скончался на месте, а женщина от полученных ранений умерла в больнице.
Крышу сорвало из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду. Мощный циклон обрушился на Сахалинскую область накануне. В регионе были повреждены кровли на нескольких зданиях, повалены деревья и линии электропередач, без света остались 13 населенных пунктов.