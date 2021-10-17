Сорванная ветром крыша убила двоих на Сахалине: видео

Момент падения снесенной ветром кровли дома на людей в Александровске-Сахалинском был снят камерами видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На них видно, что люди замечают, что опасность, однако отбежать в сторону они не успевают - их моментально накрывает кусок кровли.

В результате погибли два человека — мужчина скончался на месте, а женщина от полученных ранений умерла в больнице.