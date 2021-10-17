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Медведь напал на беременную женщину в цирке в Орле: видео

Елена Прошина
56 минут назад

В Орле во время представления в местном цирке медведь неожиданно напал на ассистентку дрессировщика. Видео инцидента опубликовал Mash.

16 октября во время вечернего представления в орловском цирке дрессированный медведь напал на ассистентку укротителя. На кадрах видно, как на арене дрессировщик и его помощница проводят какие-то манипуляции со стоящим на задних лапах зверем. В какой-то момент медведь вцепляется зубами в руку женщины и принимается ее трепать. Она падает, дрессировщик и подоспевшие работники цирка пытаются отбить женщину. На этом запись обрывается.

Как пишут «Орловские новости» со ссылкой на очевидцев, медведя не могли остановить даже удары хлыста, которые ему наносили люди.

Примечательно, что представление с участием опасного зверя проходило на арене, не оборудованной ограждением между зрителями и животным.

Сообщается, что подвергшаяся нападению ассистентка дрессировщика беременна. После случившегося ее доставили в больницу. О состоянии здоровья женщины сведений на данный момент не поступало.

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