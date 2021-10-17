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Женщина поцарапала припаркованные машины в Петербурге и попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Петербуржцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о женщине, которая портит чужое имущество. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Камера видеонаблюдения зафиксировала один из таких случаев у дома 10 по улице Маршала Казакова в Красносельском районе Петербурга. Женщина подошла к одной из припаркованных машин и оставила царапину на автомобиле.

«На улице Маршала Казакова в доме 10 в парадной номер 8 живёт неадекватная особа, которая царапает машины», – рассказали подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

По словам местных жителей, в полицию они обращались, но сотрудники правоохранительных органов бездействуют. Жителям дома приходится защищаться самостоятельно и находить доказательства.

Происшествия,Видео,МВД,
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