Женщина поцарапала припаркованные машины в Петербурге и попала на видео

Петербуржцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о женщине, которая портит чужое имущество. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Камера видеонаблюдения зафиксировала один из таких случаев у дома 10 по улице Маршала Казакова в Красносельском районе Петербурга. Женщина подошла к одной из припаркованных машин и оставила царапину на автомобиле.

«На улице Маршала Казакова в доме 10 в парадной номер 8 живёт неадекватная особа, которая царапает машины», – рассказали подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».