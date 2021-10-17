Экс-чиновнику Минобороны вынесли приговор за взятку

Бывший замначальника отдела в одном из департаментов Минобороны РФ Федор Дюльгер получил пять лет колонии за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

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В отношении Дюльгера было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Обвинение просило приговорить Дюльгера к девяти годам колонии строго режима. Суд признал экс-чиновника виновным, но назначил ему наказание ниже минимального предела, предусмотренного статьей.

Сам Дюльгер признал вину, но просил суд квалифицировать свои действия как мошенничество в особо крупном размере. Сообщается, что приговор не был обжалован, но пока не вступил в силу.