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Экс-чиновника Минобороны приговорили к пяти годам колонии из-за взяток

Lenta.ruиещё 4
17 минут назад

Бывший замначальника отдела в одном из департаментов Минобороны РФ Федор Дюльгер получил пять лет колонии за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Экс-чиновнику Минобороны вынесли приговор за взятку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отношении Дюльгера было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Обвинение просило приговорить Дюльгера к девяти годам колонии строго режима. Суд признал экс-чиновника виновным, но назначил ему наказание ниже минимального предела, предусмотренного статьей.

Сам Дюльгер признал вину, но просил суд квалифицировать свои действия как мошенничество в особо крупном размере. Сообщается, что приговор не был обжалован, но пока не вступил в силу.

Ранее стало известно, что бывший начальник продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной частично признал вину по делу о рекордной взятке в ведомстве. По версии следствия, полковник создал преступную группу из своих сослуживцев. Сумма взяток по делу составила 368 миллионов рублей.

Происшествия,Александр Бережной,Министерство обороны,
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