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Названа «главная загадка» в гибели россиян в Албании

Елена Прошина
31 минуту назад

Причиной смерти туристов из России в Албании могла стать съеденная ими пища, пишет журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай.

Названа «главная загадка» в гибели россиян в Албании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, россияне вернулись в отель вечером, но не стали там ужинать. Главная загадка в том, что они ели в течение дня. Тела погибшей российской семьи обнаружили в сауне отеля Gloria. В настоящее время консульский отдел посольства РФ в Албании выясняет обстоятельства гибели туристов. Сотрудники отдела пытаются связаться с родственниками погибших. «Консульский отдел работает по этому вопросу», — отметили в посольстве.

В интернете появились видеокадры с места гибели отдыхавших. В первой половине ролика видна гостиница, в сауне которого нашли тела, во второй — показано прибытие на место сотрудников полиции.

Туристы задохнулись в сауне. В качестве предварительной причины смерти названо удушение. В Албании погибли Сергей Буренков (60 лет), Наталья Буренкова (58 лет), Екатерина Буренкова (31 год), Никита Белоусов (37 лет). Издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию сообщило, что погибшие россияне находились в сауне дольше разрешённого времени.

Ранее российский турист умер во время отдыха в Турции. Гражданин РФ 1977 года рождения прибыл в Анталью с семьей, причины его смерти устанавливаются.

Происшествия,Сергей Буренков,Никита Белоусов,
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