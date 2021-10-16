Отец пропавшей блогерши нашел ее машину и телефон

Отец блогера Саши Спилберг (Александры Балковской) Александр Балковский заявил, что обнаружил автомобиль дочери, но до сих пор не может никак связаться с ней самой.
Балковский сообщил, что нашел машину и телефон дочери, передает RT в своем Telegram-канале.
Он считает, что в деле с исчезновением девушки нет криминальной составляющей.
Напомним, Саша Спилберг несколько дней не выходила на связь, сообщала ее помощница.
Позже продюсер Юлия Стахива сообщила, что девушка планировала поехать в Киев в эти дни.