Отец пропавшей блогерши нашел ее машину и телефон

Отец блогера Саши Спилберг (Александры Балковской) Александр Балковский заявил, что обнаружил автомобиль дочери, но до сих пор не может никак связаться с ней самой.

Фото: duma.gov.ru duma.gov.ru

Балковский сообщил, что нашел машину и телефон дочери, передает RT в своем Telegram-канале.

Он считает, что в деле с исчезновением девушки нет криминальной составляющей.

Напомним, Саша Спилберг несколько дней не выходила на связь, сообщала ее помощница.