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Отец Саши Спилберг нашел машину пропавшей дочери

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Отец блогера Саши Спилберг (Александры Балковской) Александр Балковский заявил, что обнаружил автомобиль дочери, но до сих пор не может никак связаться с ней самой.

Отец пропавшей блогерши нашел ее машину и телефон
Фото: duma.gov.ruduma.gov.ru

Балковский сообщил, что нашел машину и телефон дочери, передает RT в своем Telegram-канале.

Менеджер заявила об исчезновении блогера-миллионника Саши Спилберг

Он считает, что в деле с исчезновением девушки нет криминальной составляющей.

Напомним, Саша Спилберг несколько дней не выходила на связь, сообщала ее помощница.

Позже продюсер Юлия Стахива сообщила, что девушка планировала поехать в Киев в эти дни.

Происшествия,Александра Балковская,Саша Спилберг,
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