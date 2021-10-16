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Свидетельница конфликта с дагестанцами в метро стала обвиняемой

Ювелина Бернст
1 час назад

Жительница Москвы Ольга Соловьева сообщила изданию «Подъем», что из свидетеля конфликта на станции метро «Текстильщики» она стала обвиняемой по делу.

Свидетельница конфликта с дагестанцами в метро стала обвиняемой
Фото: ТАССТАСС

Женщине вменяют нецензурную брань в общественном месте. 19 октября ей предстоит суд. При этом москвичка уверяет, что мата в ее речи не было.

Соловьева рассказала, что накануне ее вызвали в отдел полиции для дачи свидетельских показаний. Там она находилась три часа.

«Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет... Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при сотрудницах... Я что воровка, наркоманка, за что? ... Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая», - сказала женщина.

12 октября в вагоне метро на станции «Текстильщики» трое уроженцев Кавказа угрожали и оскорбляли женщину и заступившихся за нее пассажиров. Одного из мужчин они ударили. По словам Соловьевой, все началось из-за того, что женщина попросила мужчин вести себя тише. Кавказцы 1985, 1991 и 1993 годов рождения были арестованы. СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».

4 октября трое уроженцев Дагестана в вагоне метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» жестоко избили Романа Ковалева, заступившегося за девушку. В их отношении сейчас расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Происшествия,Роман Ковалев,Ольга Соловьева,
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