Свидетельница конфликта с дагестанцами в метро стала обвиняемой

Жительница Москвы Ольга Соловьева сообщила изданию «Подъем», что из свидетеля конфликта на станции метро «Текстильщики» она стала обвиняемой по делу.

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Женщине вменяют нецензурную брань в общественном месте. 19 октября ей предстоит суд. При этом москвичка уверяет, что мата в ее речи не было.

Соловьева рассказала, что накануне ее вызвали в отдел полиции для дачи свидетельских показаний. Там она находилась три часа.

«Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет... Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при сотрудницах... Я что воровка, наркоманка, за что? ... Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая», - сказала женщина.

12 октября в вагоне метро на станции «Текстильщики» трое уроженцев Кавказа угрожали и оскорбляли женщину и заступившихся за нее пассажиров. Одного из мужчин они ударили. По словам Соловьевой, все началось из-за того, что женщина попросила мужчин вести себя тише. Кавказцы 1985, 1991 и 1993 годов рождения были арестованы. СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».