"Сапсан" сбил коляску с младенцем под Петербургом

В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: Сергей Коровкин Сергей Коровкин

По информации ведомства, инцидент произошел утром 15 октября на железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе Ленинградской области.

«По предварительным данным, мать ребенка переходила с коляской железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Проезжающий пассажирский поезд № 75 Москва – Санкт-Петербург совершил наезд на коляску», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ребенок был госпитализирован в больницу, где позднее скончался.

Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства произошедшего — исправность железнодорожного пешеходного перехода, а также действия машиниста скоростного поезда.