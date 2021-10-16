В Турции микроавтобус с туристами, среди которых были россияне, попал в аварию и перевернулся. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Авария произошла в районе Манавгат в Анталии около 8.00 по местному времени. Микроватобус, в котором находились россияне, направлялся в один из туристических центров на озере Титрейенгёль в курортном районе Соргун.

В какой-то момент на скользкой из-за дождя дороге машину занесло, она вылетела с проезжей части и упала на бок. Двери оказались заблокированы и пассажирам пришлось выбить часть лобового стекла и выбираться через него.

Всего в ДТП пострадали восемь человек: семеро туристов из России и гид. Погибших нет. Все раненные доставлены в местные больницы, где им оказана медпомощь. Сообщается, что состояние пострадавших оценивается врачами как хорошее.