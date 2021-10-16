В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Пьяный дебошир напал с ножом и топором на росгвардейцев в ХМАО

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Нетрезвый мужчина с ножом и топором напал на жену с двумя детьми в поселке недалеко от Сургута, а после – на росгвардейцев, которые применили табельное оружие для задержания дебошира, сообщили в Уральском округе Росгвардии.

Пьяный мужчина напал с топором на росгвардейцев в ХМАО
Фото: ТАССТАСС

«Экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре предотвратил нападение пьяного агрессивного дебошира, вооруженного ножами и топором, на женщину и двух ее несовершеннолетних детей в поселке недалеко от Сургута», – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Инцидент произошел ночью в поселке Нижнесортымском недалеко от Сургута. Прибывшие на вызов росгвардейцы услышали за дверью квартиры детский плач и женские крики. Когда сотрудникам удалось проникнуть внутрь, в одного из них полетел нож, попавший в грудную часть бронежилета, затем агрессивный мужчина метнул в сторону росгвардейцев еще один нож и замахнулся топором. Бойцам Росгвардии пришлось стрелять в дебошира, после чего они оказали ему медицинскую помощь.

Задержанный мужчина ранее привлекался к административной ответственности, на него завели уголовное дело.

Ранее в результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека. Также он атаковал полицейского.

Посетителей парка, где произошло нападение, помогли защитить военнослужащие гарнизонного наряда, они также оказали помощь при задержании подозреваемого.

Происшествия,Росгвардия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители