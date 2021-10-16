Дежавю: Кавказцев арестовали после очередного дебоша в метро Москвы

Трое приезжих с Кавказа, спровоцировавших конфликт в вагоне метрополитена 12 октября, арестованы. Их обвиняют по статье уголовного кодекса. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Москве.

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Правоохранители сообщили о решении взять под стражу трех кавказцев 1985, 1991 и 1993 годов рождения, устроивших дебош в вагоне поезда метро на Таганско-Краснопренсенской линии метро.

По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне электропоезда между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» задержанные начали вести себя агрессивно и вызывающе. Одна из пассажирок сделала им замечание. В ответ троица стала ее оскорблять. За женщину вступились двое мужчин. В ходе начавшегося конфликта хулиган ударил одного из них в область живота. На помощь защитников женщины пришли другие пассажиры, а один из них сообщил о происходящем машинисту.

По прибытию на станцию «Текстильщики» поезд с хулиганами встретил наряд полиции, который доставил дебоширов для разбирательства в отделение. Первоначально действия кавказцев в вагоне были квалифицированы в соответствии с частью первой статьи 20.1 КоАП как «мелкое хулиганство».

После проведенной проверки обстоятельств произошедшего, московский СК возбудил уже уголовное дело в отношении правонарушителей по части второй статьи 213 УК РФ – «хулиганство, совершенное группой лиц». В рамках его трое кавказцев взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в хулиганстве, пишет ТАСС.