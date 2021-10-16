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Названа причина смерти россиян в сауне в Албании

Елена Прошина
36 минут назад

Тела двух женщин и двух мужчин из России были обнаружены вечером 14 октября в сауне одного из отелей в албанском Керрете. Об этом, со ссылкой на местные правоохранительные органы, сообщает издание Albanian Daily News.

Примерно в 22.20 по местному времени в сауне отеля Gloria в округе Керрет были обнаружены тела четырех граждан России – двух мужчин и двух женщин. Полиция утверждает, что предварительной причиной их смерти стало удушье. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о трагедии передана в российское посольство в Тиране. СМИ публикуют видео с места происшествия.

По данным telegram-канала Shot¸ ссылающегося на местные источники, в албанской сауне погибли: Екатерина Буренкова, 31 год, Наталья Буренкова, 58 лет, Сергей Буренков, 60 лет и Никита Белоусов, 37 лет.

Происшествия,Видео,Сергей Буренков,Никита Белоусов,МВД,
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