Тела двух женщин и двух мужчин из России были обнаружены вечером 14 октября в сауне одного из отелей в албанском Керрете. Об этом, со ссылкой на местные правоохранительные органы, сообщает издание Albanian Daily News.

Примерно в 22.20 по местному времени в сауне отеля Gloria в округе Керрет были обнаружены тела четырех граждан России – двух мужчин и двух женщин. Полиция утверждает, что предварительной причиной их смерти стало удушье. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о трагедии передана в российское посольство в Тиране. СМИ публикуют видео с места происшествия.