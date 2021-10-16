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В бунтующей российской колонии вспыхнул пожар

Елена Прошина
30 минут назад

В исправительной колонии №1 во Владикавказе, в которой заключенные подняли бунт, случилось возгорание. Об этом рассказал Тамерлан Цгоев, уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия. Его слова передает национальная телекомпания РСО-Алания «Осетия-Ирыстон» в Telegram-канале.

В бунтующей российской колонии вспыхнул пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его заявлению, возгорание произошло внутри колонии, где находится изолятор со специальными условиями. Он отметил, что возгорание нельзя назвать большим, пожарные с ним успешно справились. Цгоев добавил, что на момент 02:00 по московскому времени ситуация в колонии стабильная, раненых или пострадавших нет.

Вечером 15 октября стало известно, что от 200 до 600 заключенных после плановых обысков устроили бунт. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), двое заключенных перед началом бунта не подчинились требованиям сотрудников и призвали остальных устроить массовые беспорядки. Следом в колонии возник конфликт между сотрудниками и заключенными. К зданию стянули силы Росгвардии и ОМОНа. Силовики подавили бунт к 22:00.

Родственники заключенных исправительной колонии №1 поделились предположениями о причине бунта. По словам супруги одного из арестантов, сотрудники колонии занимались рукоприкладством во время обысков. Родственники других заключенных заявили, что причиной конфликта также могли стать запрет на общение с близкими и ужесточение режима в учреждении.

Происшествия,Росгвардия,ФСИН,
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