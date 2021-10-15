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Раскрыты детали бунта заключенных в колонии во Владикавказе

Вероника Полынина
1 час назад

Беспорядки в исправительной колонии №1 Владикавказа спровоцировали двое заключенных, содержащихся в штрафном изоляторе. Об этом сообщили в УФСИН по Северной Осетии.

Раскрыты детали бунта заключенных в колонии во Владикавказе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в ведомстве, беспорядки начались, когда сотрудники колонии проводили плановые обыски.

«В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников», - приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Эти заключенные попытались дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных присоединиться к бунту. В колонии начались погромы, были сломаны ограждения в жилой зоне и выведены из строя камеры видеонаблюдения.

Силовики подавили бунт в колонии во Владикавказе

В колонию прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека.

«В настоящее время предпринимают меры по стабилизации обстановки. Ситуация находится на контроле у руководства ФСИН России», - сообщили в ведомстве.

Вечером в пятницу, 15 октября, заключенные владикавказской ИК №1 устроили бунт. По разным данным, в беспорядках приняли участие от 200 до 600 заключенных. Причиной бунта стал конфликт осужденных с администрацией. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Происшествия,ФСИН,МВД,РИА Новости,
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