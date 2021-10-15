Раскрыты детали бунта заключенных в колонии во Владикавказе

Беспорядки в исправительной колонии №1 Владикавказа спровоцировали двое заключенных, содержащихся в штрафном изоляторе. Об этом сообщили в УФСИН по Северной Осетии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказали в ведомстве, беспорядки начались, когда сотрудники колонии проводили плановые обыски.

«В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников», - приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Эти заключенные попытались дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных присоединиться к бунту. В колонии начались погромы, были сломаны ограждения в жилой зоне и выведены из строя камеры видеонаблюдения.

В колонию прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека.

«В настоящее время предпринимают меры по стабилизации обстановки. Ситуация находится на контроле у руководства ФСИН России», - сообщили в ведомстве.