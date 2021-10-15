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Силовики подавили бунт в колонии во Владикавказе

Елена Прошина
59 минут назад

Во Владикавказе в исправительной колонии №1 заключенные устроили беспорядки, в настоящее время силовики подавили бунт, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить", - сообщил собеседник агентства.

Телеграм-канала Baza со ссылкой на источники сообщил, что заключенные на территории колонии разбили камеры видеонаблюдения и внутренние двери. По данным канала, все началось с конфликта с участием двух заключенных и сотрудников колонии.

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В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает, что бунт устроили около 200 человек.

Причиной бунта стал конфликт между администрацией и заключенными, которые жалуются, что их не кормят и над ними издеваются. Среди участников бунта есть пострадавшие.

По предварительным данным, беспорядки начались из-за отказа отдельных заключенных соблюдать установленный в колонии режим.

Происшествия,Видео,ФСИН,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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