Силовики подавили бунт в колонии во Владикавказе

Во Владикавказе в исправительной колонии №1 заключенные устроили беспорядки, в настоящее время силовики подавили бунт, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить", - сообщил собеседник агентства.

Телеграм-канала Baza со ссылкой на источники сообщил, что заключенные на территории колонии разбили камеры видеонаблюдения и внутренние двери. По данным канала, все началось с конфликта с участием двух заключенных и сотрудников колонии.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает, что бунт устроили около 200 человек.

Причиной бунта стал конфликт между администрацией и заключенными, которые жалуются, что их не кормят и над ними издеваются. Среди участников бунта есть пострадавшие.