Две сотни россиян застряли в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево более 200 человек девять часов ждут вылета в Стамбул.

На видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом Readovka, пассажиры скандируют название авиакомпании-перевозчика – Nordwind. Отмечается, что представители компании «спрятались» от пассажиров и не объясняют им, в чем причина задержки.

Рейс должен был вылететь в 13.25 мск. Людей посадили в самолет, где продержали почти два часа, а затем попросили покинуть воздушное судно, так как оно якобы неисправно, и вернули обратно в зал ожидания аэропорта.

Вечером в расписании появилось новое время вылета – 23.28. По информации Readovka, сейчас пассажиров снова посадили в тот же самолет, что и днем.