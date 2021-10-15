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Две сотни россиян застряли в Шереметьево

Елена Прошина
1 час назад

В московском аэропорту Шереметьево более 200 человек девять часов ждут вылета в Стамбул.

На видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом Readovka, пассажиры скандируют название авиакомпании-перевозчика – Nordwind. Отмечается, что представители компании «спрятались» от пассажиров и не объясняют им, в чем причина задержки.

SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево

Рейс должен был вылететь в 13.25 мск. Людей посадили в самолет, где продержали почти два часа, а затем попросили покинуть воздушное судно, так как оно якобы неисправно, и вернули обратно в зал ожидания аэропорта.

Вечером в расписании появилось новое время вылета – 23.28. По информации Readovka, сейчас пассажиров снова посадили в тот же самолет, что и днем.

8 октября 300 туристов из Тюмени порядка 12 часов оставались в турецком аэропорту из-за задержки чартерного авиарейса компании Royal Flight.

Происшествия,Видео,Аэропорт Шереметьево,
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