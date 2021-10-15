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Сотрудника СК госпитализировали после разговора с Бастрыкиным

Елена Прошина
46 минут назад

Сотрудника Следственного комитета России Ленинградской области Владислава Мегрелова увезли в больницу после разговора с Бастрыкиным. Об этом сообщает MK.RU.

Сотрудника СК госпитализировали после разговора с Бастрыкиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время онлайн-приема СК РФ пенсионерка из Санкт-Петербурга выразила неудовольствие качеством его работы.

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В свою очередь глава Следственного комитета Александр Бастрыкин спросил у Мегрелова, откуда тот прибыл в регион, после чего рекомендовал вернуться "к себе в Анапу". Бастрыкин узнал, что Мегрелов имеет высшее экономическое образование, и громко заявил: "Так ты еще и коммерсант?!".

Вскоре после встречи 26-летнего Мегрелова прямо из здания Следственного отдела по Всеволожскому району забрали на машине "скорой помощи".

Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,
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