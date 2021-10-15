Сотрудника СК госпитализировали после разговора с Бастрыкиным

Сотрудника Следственного комитета России Ленинградской области Владислава Мегрелова увезли в больницу после разговора с Бастрыкиным. Об этом сообщает MK.RU.
Во время онлайн-приема СК РФ пенсионерка из Санкт-Петербурга выразила неудовольствие качеством его работы.
В свою очередь глава Следственного комитета Александр Бастрыкин спросил у Мегрелова, откуда тот прибыл в регион, после чего рекомендовал вернуться "к себе в Анапу". Бастрыкин узнал, что Мегрелов имеет высшее экономическое образование, и громко заявил: "Так ты еще и коммерсант?!".
Вскоре после встречи 26-летнего Мегрелова прямо из здания Следственного отдела по Всеволожскому району забрали на машине "скорой помощи".