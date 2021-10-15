В Узбекистане местные жители толпой избили русскую девушку

В узбекском городе Алмалык местный житель и его спутницы вместе избили русскую девушку. Как сообщает Telegram-канал «Подслушано в чайхане», конфликт произошел из-за ДТП – россиянка высказала претензии по поводу аварии.

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Нападавшие выкрикивали русофобские лозунги и вперемешку с оскорблениями советовали пострадавшей уехать обратно в Россию. При этом девушка отметила, что в аварии не виновата, а узбеки сами врезались в ее автомобиль.

Правоохранительные органы оказались на стороне местных жителей – на девушку, которая получила черепно-мозговую травму, завели дело о хулиганстве.

Напомним, что ранее в Узбекистане провели акцию против использования русского языка в стране. В городе Чирчик группа активистов стала развешивать в общественных местах объявления, в которых призывалось использовать слова не из русского, а из узбекского языка.