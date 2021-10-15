В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.76
Войти в почту

В Узбекистане местные жители толпой избили русскую девушку

Елена Прошина
27 минут назад

В узбекском городе Алмалык местный житель и его спутницы вместе избили русскую девушку. Как сообщает Telegram-канал «Подслушано в чайхане», конфликт произошел из-за ДТП – россиянка высказала претензии по поводу аварии.

В Узбекистане местные жители толпой избили русскую девушку
Фото: ReutersReuters

Нападавшие выкрикивали русофобские лозунги и вперемешку с оскорблениями советовали пострадавшей уехать обратно в Россию. При этом девушка отметила, что в аварии не виновата, а узбеки сами врезались в ее автомобиль.

Поговорите тут. Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?

Правоохранительные органы оказались на стороне местных жителей – на девушку, которая получила черепно-мозговую травму, завели дело о хулиганстве.

Напомним, что ранее в Узбекистане провели акцию против использования русского языка в стране. В городе Чирчик группа активистов стала развешивать в общественных местах объявления, в которых призывалось использовать слова не из русского, а из узбекского языка.

В самих листках были распечатаны русские слова, где напротив них стоял крестик, а также узбекские – с «одобряющей» галочкой. Листовки расклеивали в общественных местах – в магазинах, кафе, учебных заведениях и транспорте.

Происшествия,МВД,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители