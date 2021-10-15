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Арест убивший дедушку в Москве студентки МГУ показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Гагаринский районный суд Москвы отправил под арест обвиняемую в убийстве своего дедушки студентку МГУ. 18-летняя Эмина Якубова отправится в СИЗО на два месяца. Видео из зала судебного заседания появилось в распоряжении телеканала «360».

Трагедия в квартире на улице Академика Пилюгина в Москве произошла в минувший четверг. По данным следствия, во время бытового конфликта внучка нанесла 74-летнему родственнику ножевые ранения, от которых мужчина скончался на месте. При задержании полицейскими девушка призналась, что убила своего дедушку, обороняясь от него.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСИН,МГУ,
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