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МКС с киноэпипажем потеряла ориентацию в пространстве

Алиса Селезнёва
1 час назад

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве во время тестировании двигателей «Союза МС-18». Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что на этом корабле будет возвращаться на Землю российский киноэкипаж.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег [с американского сегмента МКС - прим.ред.]», - сообщил космонавт Антон Шкаплеров Центру управления полетами.

«Это мы тест СУД [системы управления движением] номер 2 проводили», - ответили космонавту в центре.

РИА Новости отмечает, что перед полетом «Союзов» на Землю обычно проводится тест СУД с включением двигателей. Для перевода МКС в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента.

Киноэкипаж посетил американский сегмент МКС

5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС для съемок художественного фильма под рабочим названием «Вызов», картины о женщине-медике, которая отправляется на орбиту для спасения космонавта. Этот фильм - проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. «Союз» с актрисой и режиссером пристыковали к МКС вручную из-за отказа системы автоматического сближения.

Пересильд и Шипенко должны вернуться на Землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким, который находится на МКС с апреля.

Происшествия,Видео,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,ЦУП,Роскосмос,РИА Новости,
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