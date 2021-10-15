Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве во время тестировании двигателей «Союза МС-18». Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что на этом корабле будет возвращаться на Землю российский киноэкипаж.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег [с американского сегмента МКС - прим.ред.]», - сообщил космонавт Антон Шкаплеров Центру управления полетами.

«Это мы тест СУД [системы управления движением] номер 2 проводили», - ответили космонавту в центре.

РИА Новости отмечает, что перед полетом «Союзов» на Землю обычно проводится тест СУД с включением двигателей. Для перевода МКС в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента.

5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС для съемок художественного фильма под рабочим названием «Вызов», картины о женщине-медике, которая отправляется на орбиту для спасения космонавта. Этот фильм - проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. «Союз» с актрисой и режиссером пристыковали к МКС вручную из-за отказа системы автоматического сближения.