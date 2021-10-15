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Мигранты избили и ограбили москвича у станции метро «Кузьминки»

Мослентаиещё 4
59 минут назад

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мигрантов, которые напали и ограбили мужчину недалеко от станции метро «Кузьминки». Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

Иностранцы повалили мужчину на землю, после чего избили его и украли куртку, в которой находились личные документы 28-летнего россиянина, ключи от квартиры, банковские карты и десять тысяч рублей наличными. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Дебоширы на выход: из Москвы начали массово депортировать мигрантов

Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую помощь. Грабителей нашли. Полицейские установили, что украденные деньги они потратили в своих личных целях. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы кавказцы ограбили аспиранта Высшей школы экономики.

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